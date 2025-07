Soirée Célibataire chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims

Soirée Célibataire chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims samedi 12 juillet 2025.

Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims

Début : 2025-07-12 19:30:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Le samedi 12 juillet à 19h30, une soirée spéciale célibataires sera organisée au restaurant Chèvre et Menthe. L’occasion idéale sera offerte à tous ceux et celles qui souhaitent faire de belles rencontres dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

– Un délicieux dîner préparé avec soin

– Une ambiance conviviale assurée

– Des échanges facilités autour de la table

Réservation obligatoire Les places devront être réservées à l’avance. .

Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims 51100 Marne Grand Est

