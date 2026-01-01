Soirée Célibataire DJ’s Club SAS DJ’S CLUB Saint-Jean-d’Angély

Soirée Célibataire DJ’s Club

SAS DJ’S CLUB 1 avenue de Gaulle Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Venez trouver l’âme sœur dans un environnement festif et chaleureux !

SAS DJ'S CLUB 1 avenue de Gaulle Saint-Jean-d'Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 64 05 contact@djsclub.fr

