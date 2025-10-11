Soirée célibataire Huppy
Soirée célibataire Huppy samedi 11 octobre 2025.
Soirée célibataire
5 Rue des Moulins Huppy Somme
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Soirée animée par DJ Toff
Ambiance généraliste
Choisi la couleur de ton bracelet et laisse le charme agir
Restauration en salle
5 Rue des Moulins Huppy 80140 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 08 65 lasourcehuppy@gmail.com
English :
Party hosted by DJ Toff
General ambiance
Choose the color of your bracelet and let the charm work
Catering
German :
Abendveranstaltung mit DJ Toff
Allgemeines Ambiente
Wähle die Farbe deines Armbands und lass den Zauber wirken
Verpflegung im Saal
Italiano :
Festa organizzata da DJ Toff
Atmosfera generalista
Scegliete il colore del vostro braccialetto e lasciate che il charm faccia il resto
Ristorazione in sala da pranzo
Espanol :
Fiesta organizada por DJ Toff
Ambiente generalista
Elige el color de tu pulsera y deja que el colgante haga el resto
Catering en el comedor
L’événement Soirée célibataire Huppy a été mis à jour le 2025-10-03 par OT DE LA BAIE DE SOMME