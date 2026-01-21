Soirée Célibataire Café Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère
Soirée Célibataire Café Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère vendredi 13 février 2026.
Soirée Célibataire
Café Théâtre La Charrette 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme
Tarif :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Soirée célibataire organisée à la Charrette pour fêter le démarrage de ce week-end de St Valentin.
Café Théâtre La Charrette 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25 lacharretteromans@wanadoo.fr
English :
Singles evening at La Charrette to celebrate the start of the Valentine’s weekend.
