Soirée Célibataire Café Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère

Soirée Célibataire

Café Théâtre La Charrette 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Soirée célibataire organisée à la Charrette pour fêter le démarrage de ce week-end de St Valentin.

English :

Singles evening at La Charrette to celebrate the start of the Valentine’s weekend.

