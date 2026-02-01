Soirée Célibataire St Valentin

6 Rue de ru Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14 01:00:00

Date(s) :

2026-02-14

La Saint Valentin, c’est dans un mois et vous êtes toujours célibataire ? Pas grave, LE LIEU organise une soirée célibataire ! A la recherche de l’âme sœur, désireux de faire des rencontres ou juste faire la fête et rencontrer de nouvelles personnes, cette soirée est pour vous tous ! Rendez-vous dans un mois !

Planche à partager, animations musicales et DJ set pour une soirée de folie !Adultes

0 .

6 Rue de ru Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 52 01 74 16

Valentine’s Day is just a month away and you’re still single? No problem, LE LIEU is organizing a singles evening! Whether you’re looking for your soul mate, want to meet new people or just want to party and meet new people, this evening is for you! See you in a month!

Plank sharing, musical entertainment and DJ set for a wild evening!

L’événement Soirée Célibataire St Valentin Verdun a été mis à jour le 2026-02-06 par OT GRAND VERDUN