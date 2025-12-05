Soirée célibataires à l’auberge de La Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain
Soirée célibataires à l’auberge de La Madeleine
Auberge de La Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône
Tarif : – –
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Brisez la solitude lors de cette soirée spéciale célibataires organisée à l’auberge de La Madeleine. Faites connaissance autour d’un repas et passez une soirée sympa. De 19h à minuit. Sur réservation avant le 28 novembre. 35 euros/pers (repas et 1 verre de vin). .
Auberge de La Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 22 26
