Soirée célibataires à l’auberge de La Madeleine

Auberge de La Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Brisez la solitude lors de cette soirée spéciale célibataires organisée à l’auberge de La Madeleine. Faites connaissance autour d’un repas et passez une soirée sympa. De 19h à minuit. Sur réservation avant le 28 novembre. 35 euros/pers (repas et 1 verre de vin). .

Auberge de La Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 22 26

English : Soirée célibataires à l’auberge de La Madeleine

German : Soirée célibataires à l’auberge de La Madeleine

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée célibataires à l’auberge de La Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY