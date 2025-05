Soirée Célibataires – Domaine El Campo Mées, 13 juin 2025 19:30, Mées.

Landes

Soirée Célibataires Domaine El Campo 1011 Route Constantine Mées Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 19:30:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Envie de faire de nouvelles rencontres dans une ambiance festive et détendue ?

Rejoignez-nous pour une soirée animée par DJ Vince, qui te fera danser des années 80 jusqu’aux meilleurs hits d’aujourd’hui (et quelques slows pour les plus romantiques.

Au programme

19h30 ouverture du bar et restauration sur place (tapas du traiteur, mange-debout à disposition)

21h début de la soirée dansante .

Domaine El Campo 1011 Route Constantine

Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr

English : Soirée Célibataires

German : Soirée Célibataires

Italiano :

Espanol : Soirée Célibataires

L’événement Soirée Célibataires Mées a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Grand Dax