Soirée Célibataires Yoko’s Moulins

Soirée Célibataires

Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 23:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Une soirée ouverte aux célibataires femmes et hommes pour se retrouver autour d’un buffet salé/sucré, des animations, de la musique, afin de faire connaissance et qui sait ?

Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 69 99 26 yokos97rueallier@gmail.com

English :

An evening open to single women and men to get together over a savory/sweet buffet, entertainment, music, to get to know each other and who knows?

