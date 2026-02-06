Soirée célibataires Spéciale Saint-Valentin au Baya Capbreton

Soirée célibataires Spéciale Saint-Valentin au Baya

85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Célibataire ? Cette soirée est la vôtre.

Le vendredi 13 février, le BAYA vous donne rendez-vous pour une soirée célibataire festive et conviviale, pensée pour favoriser les rencontres… ou simplement passer une excellente soirée.

De 19h à 1h

DJ set

Tapas jusqu’à 22h

Le concept à votre arrivée, choisissez votre bracelet de couleur pour afficher votre état d’esprit

Rouge Attiré(e) par les hommes

Vert Attiré(e) par les femmes

Orange Ne cherche pas

La touche magique de la soirée Le messager des cœurs se charge de transmettre vos mots doux, messages anonymes ou déclarations discrètes… laissez la surprise opérer

Les formules

Cocktail + 2 tapas dès 16 € (19 € sur place)

Mocktail + 2 tapas dès 11 € (15 € sur place)

Que vous veniez pour rencontrer, flirter ou simplement profiter, cette soirée est faite pour vous.

Réservation & pré-paiement conseillés 05 58 41 80 00 .

85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 80 00

English : Soirée célibataires Spéciale Saint-Valentin au Baya

Single? This evening is for you.

On Friday February 13, the BAYA invites you to a festive and convivial singles’ evening, designed to help you meet new people… or just have a great time.

