SOIRÉE CÉLIBATAIRES SPEED DATING + DANSE Montpellier

SOIRÉE CÉLIBATAIRES SPEED DATING + DANSE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Date à l’aveugle !

Venez tenter l’expérience et rencontrer votre moitié les yeux bandés.

Une soirée animée, pleine de surprises, de rires et de découvertes inattendues

Une soirée rencontre innovante au cœur de Montpellier MONTPELLIER EN FÊTE organise une soirée speed dating Nouvelle Génération destinée aux célibataires de 35 à 45 ans, suivie d’une soirée dansante ouverte aux célibataires de tous âges.

AU PROGRAMME

20h-21h Speed Dating Nouvelle Génération

Animation encadrée par MONTPELLIER EN FÊTE où les participants se rencontrent en petits groupes conviviaux. Changement de table toutes les 7 minutes pour multiplier les opportunités de rencontres dans une ambiance décontractée, loin de la pression du tête-à-tête traditionnel.

21h à minuit Moment convivial libre

• Possibilité de prendre un verre au bar.

• Option restauration sur place (menu https://drive.google.com/file/d/1IA7_FZF_G1KYPZBeZWD7tVL_yk_ALySH/view)

• Soirée dansante prolongez la soirée sur la piste de danse avec une sélection musicale éclectique rock, salsa, bachata, années 80, tubes actuels et slows romantiques.

LES POINTS FORTS

✓ Format innovant rencontres en petits groupes pour plus de naturel

✓ Ambiance conviviale à dimension humaine dans un cadre sécurisé

✓ Rencontres authentiques loin des écrans, dans le monde réel

✓ Soirée complète speed dating, restauration possible et danse

✓ Animation professionnelle encadrement par l’équipe MONTPELLIER EN FÊTE

✓ Emplacement accessible nombreux transports en commun et possibilité de parking

Tarif

• 20€ par personne Speed Dating + Soirée dansante

• 10€ par personne Soirée dansante

Réservation obligatoire Places limitées .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91

English :

Blind date!

Come and try the experience and meet your other half blindfolded.

A lively evening full of surprises, laughter and unexpected discoveries

L’événement SOIRÉE CÉLIBATAIRES SPEED DATING + DANSE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT MONTPELLIER