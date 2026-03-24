Soirée Celtique Le 7 Passe à Table Castres-Gironde
Soirée Celtique Le 7 Passe à Table Castres-Gironde samedi 28 mars 2026.
Soirée Celtique
Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le samedi 28 mars au soir, embarquez pour une ambiance chaleureuse et festive au 7 Passe à Table !
Nous aurons le plaisir d’accueillir un groupe de musique celtique The Ornon’s Newton Ceilidh Bans pour une soirée rythmée entre mélodies traditionnelles, énergie festive et bonne humeur.
Musique live, Ambiance convivial, Restauration sur place
Venez partager un moment unique entre amis ou en famille et laissez-vous porter par l’esprit celtique le temps d’une soirée !
Au 7 Passe à Table
Samedi 28 mars
Concert en soirée
Pensez à réserver votre table ! .
Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 29 61 69 le7etnous@gmail.com
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English : Soirée Celtique
L’événement Soirée Celtique Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme