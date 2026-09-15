Informations pratiques

Escamps

Soirée Celtique

Parvis de l’église et Salle des Fêtes Escamps Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:30:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Concert Celtique : Concert de corne-muse sur le parvis de l’église suivi d’une soirée avec restauration (galettes, crêpes, cidre) et animation à la Salle des Fêtes. Au profit de la restauration de l’église d’Escamps. .

Parvis de l’église et Salle des Fêtes Escamps 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 63 08 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Celtique

L’événement Soirée Celtique Escamps a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)