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AGENDA · Escamps

Soirée Celtique Escamps

samedi 3 octobre 2026 · Escamps

Soirée Celtique Escamps

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Parvis de l'église et Salle des Fêtes
Ville
89240 Escamps
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Escamps

Soirée Celtique

Parvis de l’église et Salle des Fêtes Escamps Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Concert Celtique : Concert de corne-muse sur le parvis de l’église suivi d’une soirée avec restauration (galettes, crêpes, cidre) et animation à la Salle des Fêtes. Au profit de la restauration de l’église d’Escamps.   .

Parvis de l’église et Salle des Fêtes Escamps 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 63 08 39 

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English : Soirée Celtique

L’événement Soirée Celtique Escamps a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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