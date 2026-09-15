Soirée Celtique Escamps
samedi 3 octobre 2026 · Escamps
Informations pratiques
Escamps
Soirée Celtique
Parvis de l’église et Salle des Fêtes Escamps Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03 23:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Concert Celtique : Concert de corne-muse sur le parvis de l’église suivi d’une soirée avec restauration (galettes, crêpes, cidre) et animation à la Salle des Fêtes. Au profit de la restauration de l’église d’Escamps. .
Parvis de l’église et Salle des Fêtes Escamps 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 63 08 39
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English : Soirée Celtique
L’événement Soirée Celtique Escamps a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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