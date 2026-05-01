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Soirée Celtique Saint-Bonnet-de-Joux

Soirée Celtique Saint-Bonnet-de-Joux samedi 30 mai 2026.

Adresse : 148 chemin de la zone

Ville : 71220 Saint-Bonnet-de-Joux

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Bonnet-de-Joux

Soirée Celtique

148 chemin de la zone Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre premier événement, une Soirée Celtique animée par Les Satanés Korrigans, qui vous joueront des musiques populaires d’Irlande et de Bretagne.

Venez taper du pied, danser, trinquer une choppe avec vos amis !
Buvette et Restauration sur place.   .

148 chemin de la zone Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 31 24 20  Contact@festivaldejoux.fr

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English : Soirée Celtique

L’événement Soirée Celtique Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III