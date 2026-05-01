Saint-Bonnet-de-Joux

Soirée Celtique

148 chemin de la zone Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre premier événement, une Soirée Celtique animée par Les Satanés Korrigans, qui vous joueront des musiques populaires d’Irlande et de Bretagne.

Venez taper du pied, danser, trinquer une choppe avec vos amis !

Buvette et Restauration sur place. .

148 chemin de la zone Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 31 24 20 Contact@festivaldejoux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Celtique

L’événement Soirée Celtique Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III