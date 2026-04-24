Soirée cérémonie d’ouverture du Festival Cinéma l’Eden Pauillac
Soirée cérémonie d’ouverture du Festival Cinéma l’Eden Pauillac mardi 12 mai 2026.
Pauillac
Soirée cérémonie d’ouverture du Festival
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le cinéma l’Eden vous proposera une soirée exceptionnelle avec la retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes.
La soirée se poursuivra avec la projection en avant-première mondiale du film La Vénus électrique . .
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 23 99 communication@mairie-pauillac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée cérémonie d’ouverture du Festival
L’événement Soirée cérémonie d’ouverture du Festival Pauillac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Médoc-Vignoble
À voir aussi à Pauillac (Gironde)
- « Sur les pistes de Robin » à Pauillac Pauillac Gironde 1 mai 2026
- Les vignobles à vélo la boucle des Châteaux de Pauillac Pauillac Gironde 1 mai 2026
- Circuit « Architecture des châteaux du Médoc » Pauillac Gironde 1 mai 2026
- « La Randonnée des Châteaux » à Pauillac Pauillac Gironde 1 mai 2026
- Architecture des Châteaux Pauillac Gironde 1 mai 2026