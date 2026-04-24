Soirée cérémonie d’ouverture du Festival Cinéma l’Eden Pauillac

Pauillac

Soirée cérémonie d’ouverture du Festival

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le cinéma l’Eden vous proposera une soirée exceptionnelle avec la retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes.

La soirée se poursuivra avec la projection en avant-première mondiale du film La Vénus électrique . .

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 23 99 communication@mairie-pauillac.fr

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English : Soirée cérémonie d’ouverture du Festival

L’événement Soirée cérémonie d’ouverture du Festival Pauillac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Médoc-Vignoble