Soirée Chab Ton Talent place de la Victoire Yssingeaux

Soirée Chab Ton Talent

place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Venez découvrir les talents exceptionnels du lycée Emmanuel Chabrier. Soirée inspirée de La France à un Incroyable Talent danse, chant, humour, performances… L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association Des Ailes pour Elouan.

place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and discover the exceptional talents of the Lycée Emmanuel Chabrier. An evening inspired by La France à un Incroyable Talent : dancing, singing, humor, performances… All proceeds will be donated to the Des Ailes pour Elouan association.

