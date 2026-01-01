Soirée Chab Ton Talent place de la Victoire Yssingeaux
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-01-30 20:00:00
Venez découvrir les talents exceptionnels du lycée Emmanuel Chabrier. Soirée inspirée de La France à un Incroyable Talent danse, chant, humour, performances… L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association Des Ailes pour Elouan.
English :
Come and discover the exceptional talents of the Lycée Emmanuel Chabrier. An evening inspired by La France à un Incroyable Talent : dancing, singing, humor, performances… All proceeds will be donated to the Des Ailes pour Elouan association.
