Soirée Chab Ton Talent place de la Victoire Yssingeaux vendredi 30 janvier 2026.

place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30

2026-01-30

Venez découvrir les talents exceptionnels du lycée Emmanuel Chabrier. Soirée inspirée de La France à un Incroyable Talent danse, chant, humour, performances… L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association Des Ailes pour Elouan.
place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

Come and discover the exceptional talents of the Lycée Emmanuel Chabrier. An evening inspired by La France à un Incroyable Talent : dancing, singing, humor, performances… All proceeds will be donated to the Des Ailes pour Elouan association.

