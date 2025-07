Soirée champêtre avec DJ Vouillé

Soirée champêtre avec DJ Vouillé samedi 26 juillet 2025.

Soirée champêtre avec DJ

Vouillé Vienne

Deahlluks en concert. Buvette et restauration sur place, cochon grillé.

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 59 38 39

English : Soirée champêtre avec DJ

Deahlluks in concert. Refreshments and food on site, grilled pig.

German : Soirée champêtre avec DJ

Deahlluks in einem Konzert. Getränke und Speisen vor Ort, gegrilltes Schwein.

Italiano :

Deahlluks in concerto. Rinfresco e cibo sul posto, maiale alla griglia.

Espanol : Soirée champêtre avec DJ

Deahlluks en concierto. Refrescos y comida en el lugar, cerdo a la parrilla.

