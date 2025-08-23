Soirée champêtre en plein air Bourg-de-Sirod
Soirée champêtre en plein air
Bourg-de-Sirod Jura
Début : 2025-08-23 18:00:00
2025-08-23
Buvette,
repas et petite restauration,
concert de Pair Larbour (à partir de 20h),
feux d’artifice (22h30),
organisée par l’Association Les Loisirs des Pertes de l’Ain. .
Bourg-de-Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 89 13 giteleschamois@wanadoo.fr
