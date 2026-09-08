Soirée champêtre Salle des fêtes Lavergne
samedi 21 novembre 2026 · Salle des fêtes · Lavergne
Informations pratiques
Lavergne
Soirée champêtre
Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Venez vous régaler au repas champêtre organisé par l’Amicale Laïque. Amenez vos couverts. Plus d’informations à venir.
Venez vous régaler au repas champêtre organisé par l’Amicale Laïque. Amenez vos couverts. Plus d’informations à venir. .
Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 99 47 76
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English : Soirée champêtre
Come enjoy a picnic organized by the Amicale La%EFque. Bring your own utensils. More information to come.
L’événement Soirée champêtre Lavergne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun