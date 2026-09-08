Soirée champêtre Salle des fêtes Lavergne

Informations pratiques

Lavergne

Soirée champêtre

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 19:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Venez vous régaler au repas champêtre organisé par l’Amicale Laïque. Amenez vos couverts. Plus d’informations à venir.

Venez vous régaler au repas champêtre organisé par l’Amicale Laïque. Amenez vos couverts. Plus d’informations à venir. .

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 99 47 76

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English : Soirée champêtre

Come enjoy a picnic organized by the Amicale La%EFque. Bring your own utensils. More information to come.

L’événement Soirée champêtre Lavergne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun