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Soirée champêtre Salle des fêtes Lavergne

samedi 21 novembre 2026 · Salle des fêtes · Lavergne

Soirée champêtre Salle des fêtes Lavergne

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Route de Bourgougnague
Ville
47800 Lavergne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Lavergne

Soirée champêtre

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:30:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Venez vous régaler au repas champêtre organisé par l’Amicale Laïque. Amenez vos couverts. Plus d’informations à venir.
Venez vous régaler au repas champêtre organisé par l’Amicale Laïque. Amenez vos couverts. Plus d’informations à venir.   .

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 99 47 76 

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English : Soirée champêtre

Come enjoy a picnic organized by the Amicale La%EFque. Bring your own utensils. More information to come.

L’événement Soirée champêtre Lavergne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun

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