Soirée Champêtre Rue de la Mairie Pont-d’Héry
Soirée Champêtre Rue de la Mairie Pont-d’Héry lundi 13 juillet 2026.
Pont-d’Héry
Soirée Champêtre
Rue de la Mairie Place du village Pont-d’Héry Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Soirée avec repas champêtre et Audio Prestige.
Le Magicien NINO Les Structures Gonflables Etc…
Organisé par le comité des Fêtes de Pont d’Héry .
Rue de la Mairie Place du village Pont-d’Héry 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 08 93 81 amicaleduvaldhery@gmail.com
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English : Soirée Champêtre
L’événement Soirée Champêtre Pont-d’Héry a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA