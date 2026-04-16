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Soirée Champêtre Rue de la Mairie Pont-d’Héry

Soirée Champêtre Rue de la Mairie Pont-d’Héry lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Rue de la Mairie

Adresse : Place du village

Ville : 39110 Pont-d'Héry

Département : Jura

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Pont-d’Héry

Soirée Champêtre

Rue de la Mairie Place du village Pont-d’Héry Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Soirée avec repas champêtre et Audio Prestige.
Le Magicien NINO  Les Structures Gonflables  Etc…

Organisé par le comité des Fêtes de Pont d’Héry   .

Rue de la Mairie Place du village Pont-d’Héry 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 08 93 81  amicaleduvaldhery@gmail.com

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English : Soirée Champêtre

L’événement Soirée Champêtre Pont-d’Héry a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA