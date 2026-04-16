Soirée Champêtre Rue de la Mairie Pont-d’Héry

Pont-d’Héry

Soirée Champêtre

Rue de la Mairie Place du village Pont-d’Héry Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée avec repas champêtre et Audio Prestige.

Le Magicien NINO Les Structures Gonflables Etc…

Organisé par le comité des Fêtes de Pont d’Héry .

Rue de la Mairie Place du village Pont-d’Héry 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 08 93 81 amicaleduvaldhery@gmail.com

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English : Soirée Champêtre

L’événement Soirée Champêtre Pont-d’Héry a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA