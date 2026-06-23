Soirée champêtre Site du Bas des Rivières Saint-James mercredi 19 août 2026.

Saint-James

Soirée champêtre

Site du Bas des Rivières Route de Saint Hilaire Saint-James Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Animations pour les enfants (structures gonflables et maquillage) et concerts gratuits. Feu d’artifice à 22h30.

Buvette et restauration sur place. Navette gratuite au départ de la place du Calvaire jusqu’au site du Bas des Rivières. .

Site du Bas des Rivières Route de Saint Hilaire Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 89 62 13 evenementiel@mairie-stjames.com

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English : Soirée champêtre

L’événement Soirée champêtre Saint-James a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts