Soirée champêtre Saint-Romain 5 juillet 2025 19:30

Charente

Soirée champêtre Le bourg Saint-Romain Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 19:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Soirée champêtre conviviale organisée par la chasse repas sous les étoiles, ambiance chaleureuse et moments de partage à la campagne dès 19h30.

.

Le bourg

Saint-Romain 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 54 33 72

English :

A convivial evening in the countryside organized by the hunting club: a meal under the stars, a warm atmosphere and a chance to share moments in the countryside from 7.30pm.

German :

Geselliger ländlicher Abend, organisiert von der Jagdgesellschaft: Essen unter dem Sternenhimmel, herzliche Atmosphäre und gemeinsame Momente auf dem Land ab 19:30 Uhr.

Italiano :

Una serata conviviale in campagna organizzata dalla caccia, con un pasto sotto le stelle, un’atmosfera calda e tanto tempo per godersi la compagnia reciproca a partire dalle 19.30.

Espanol :

Una velada de convivencia en plena naturaleza organizada por la caza, con una comida bajo las estrellas, un ambiente cálido y mucho tiempo para disfrutar de la compañía de los demás a partir de las 19.30 h.

L’événement Soirée champêtre Saint-Romain a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de tourisme du Sud Charente