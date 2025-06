Soirée champêtre Toulon-sur-Allier 28 juin 2025 07:00

Soirée champêtre conviviale à Toulon-sur-Allier avec repas, concert et animations. Une belle ambiance estivale en perspective ! Réservation conseillée.

place saint Martin

Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 63 17 93 comitedesfetestoulonallier@gmail.com

English :

A convivial country evening in Toulon-sur-Allier, with a meal, concert and entertainment. A great summer atmosphere! Reservations recommended.

German :

Geselliger ländlicher Abend in Toulon-sur-Allier mit Essen, Konzert und Unterhaltung. Eine schöne Sommeratmosphäre in Aussicht! Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Una serata conviviale a Toulon-sur-Allier con pasto, concerto e intrattenimento. Ci aspettiamo una grande atmosfera estiva! Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Una agradable velada campestre en Toulon-sur-Allier con comida, concierto y espectáculo. Esperamos disfrutar de un gran ambiente veraniego Se recomienda reservar.

