Soirée champêtre Toulon-sur-Allier
Soirée champêtre Toulon-sur-Allier samedi 27 juin 2026.
Toulon-sur-Allier
Soirée champêtre
Place Saint Martin Toulon-sur-Allier Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Comité des Fêtes organise une soirée avec repas (saucisses, merguez, frites) et animation musicale par Les Melting Potes. Ambiance champêtre garantie !
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Place Saint Martin Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 63 17 93 comitedesfetestoulonallier@gmail.com
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English :
The Comité des Fêtes is organizing an evening with a meal (sausages, merguez, French fries) and musical entertainment by Les Melting Potes. Country atmosphere guaranteed!
L’événement Soirée champêtre Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région