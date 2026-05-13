Toulon-sur-Allier

Soirée champêtre

Place Saint Martin Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Comité des Fêtes organise une soirée avec repas (saucisses, merguez, frites) et animation musicale par Les Melting Potes. Ambiance champêtre garantie !

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Place Saint Martin Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 63 17 93 comitedesfetestoulonallier@gmail.com

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English :

The Comité des Fêtes is organizing an evening with a meal (sausages, merguez, French fries) and musical entertainment by Les Melting Potes. Country atmosphere guaranteed!

L’événement Soirée champêtre Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région