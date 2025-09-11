Soirée Championship Tumult Altered Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Soirée Championship Tumult Altered Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon jeudi 11 septembre 2025.
Soirée Championship Tumult Altered Bar Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-09-11 19:00:00
fin : 2025-09-11
2025-09-11
Venez participer au tournoi officiel Tumult Altered
Sur inscription. .
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
English :
Take part in the official Tumult Altered tournament
German :
Kommen Sie zum offiziellen Tumult Altered Turnier
Italiano :
Venite a partecipare al torneo ufficiale Tumult Altered
Espanol :
Ven y participa en el torneo oficial Tumult Altered
L’événement Soirée Championship Tumult Altered Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis