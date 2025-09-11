Soirée Championship Tumult Altered Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Début : 2025-09-11 19:00:00

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Venez participer au tournoi officiel Tumult Altered

Sur inscription. .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

Take part in the official Tumult Altered tournament

German :

Kommen Sie zum offiziellen Tumult Altered Turnier

Italiano :

Venite a partecipare al torneo ufficiale Tumult Altered

Espanol :

Ven y participa en el torneo oficial Tumult Altered

