Soirée Chance et bonheur chez Poumayou

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Exposition d’Isabelle Lahouratate paysagiste, pastelliste et impressionniste

Concert de Bruno Buijtenhuijs auteur, compositeur, guitariste

Restauration sur place .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 19 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Chance et bonheur chez Poumayou

L’événement Soirée Chance et bonheur chez Poumayou Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Castillon-Pujols