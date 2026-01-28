Soirée Chance et bonheur chez Poumayou Saint-Michel-de-Montaigne
Soirée Chance et bonheur chez Poumayou Saint-Michel-de-Montaigne vendredi 13 février 2026.
Soirée Chance et bonheur chez Poumayou
Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Exposition d’Isabelle Lahouratate paysagiste, pastelliste et impressionniste
Concert de Bruno Buijtenhuijs auteur, compositeur, guitariste
Restauration sur place .
Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 19 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Chance et bonheur chez Poumayou
L’événement Soirée Chance et bonheur chez Poumayou Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Castillon-Pujols