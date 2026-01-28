Soirée Chandeleur à Saint-Michel de Rivière La Roche-Chalais
Soirée Chandeleur à Saint-Michel de Rivière La Roche-Chalais samedi 7 février 2026.
Soirée Chandeleur à Saint-Michel de Rivière
La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Samedi 07 février à Saint-Michel de Rivière (salle des fêtes)
Soirée Chandeleur organisée par l’association SAMIRI à 19h
Renseignements 06.07.36.40.13
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 36 40 13
English : Soirée Chandeleur à Saint-Michel de Rivière
Saturday, February 1 at Saint-Michel de Rivière (salle des fêtes)
Chandeleur evening organized by the SAMIRI association at 7pm
Information 06.07.36.40.13
L’événement Soirée Chandeleur à Saint-Michel de Rivière La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne