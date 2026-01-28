Soirée Chandeleur à Saint-Michel de Rivière

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Samedi 07 février à Saint-Michel de Rivière (salle des fêtes)

Soirée Chandeleur organisée par l’association SAMIRI à 19h

Renseignements 06.07.36.40.13

Samedi 07 février à Saint-Michel de Rivière (salle des fêtes)

Soirée Chandeleur organisée par l’association SAMIRI.

Renseignements 06.07.36.40.13 .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 36 40 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Chandeleur à Saint-Michel de Rivière

Saturday, February 1 at Saint-Michel de Rivière (salle des fêtes)

Chandeleur evening organized by the SAMIRI association at 7pm

Information 06.07.36.40.13

L’événement Soirée Chandeleur à Saint-Michel de Rivière La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne