Soirée chandeleur, restauration sur place et spectacle gratuit Vald’Yerre

Soirée chandeleur, restauration sur place et spectacle gratuit

Moulin de Bouchereau Vald’Yerre Eure-et-Loir

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’APE Les Petits Artistes propose une soirée chandeleur et un spectacle jeunesse gratuit.

Ouverture des portes à 18h00. Restauration sur place (galettes salées et crêpes sucrées). A 20h00 Spectacle gratuit Sur le Fil du Monde par le Théâtre en Herbe.

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. .

Moulin de Bouchereau Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 11 47 58 79 ape.lespetitsartistes@gmail.com

English :

APE Les Petits Artistes offers a Candlemas evening and a free children’s show.

Doors open at 6pm. Catering on site (savory galettes and sweet crêpes). At 8:00 pm, free show Sur le Fil du Monde by Théâtre en Herbe.

