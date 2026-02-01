Soirée chandeleur, restauration sur place et spectacle gratuit Vald’Yerre
Moulin de Bouchereau Vald’Yerre Eure-et-Loir
Début : 2026-02-07 18:00:00
L’APE Les Petits Artistes propose une soirée chandeleur et un spectacle jeunesse gratuit.
Ouverture des portes à 18h00. Restauration sur place (galettes salées et crêpes sucrées). A 20h00 Spectacle gratuit Sur le Fil du Monde par le Théâtre en Herbe.
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. .
Moulin de Bouchereau Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 11 47 58 79 ape.lespetitsartistes@gmail.com
APE Les Petits Artistes offers a Candlemas evening and a free children’s show.
Doors open at 6pm. Catering on site (savory galettes and sweet crêpes). At 8:00 pm, free show Sur le Fil du Monde by Théâtre en Herbe.
