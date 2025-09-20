Soirée chansigne International Visual Theatre Paris

Soirée chansigne International Visual Theatre Paris samedi 20 septembre 2025.

Programmation :

Projections de clips vidéos chansigne.

Deux tables rondes et discussions autour du chansigne et du nouveau spectacle chansigne d’IVT Je au Pluriel – Je(s)

Avec en exclusivité des extraits et des premières images de Je(s), des clips du répertoire de Dévaste-moi, des informations sur les coulisses de la création…

Plongez au cœur du chansigne, un art créatif et populaire devenu emblématique des arts sourds et venez partager avec nous en avant-première des premières images de notre nouvelle création chansigne qui sera présentée à IVT en octobre.

Une soirée en présence d’Emmanuelle Laborit , Jennifer Lesage-David, Thumette Léon et Julia Pelhate.

Le samedi 20 septembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-20T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T19:00:00+02:00_2025-09-20T20:00:00+02:00

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.mapado.com/event/600195-soiree-chansigne +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre