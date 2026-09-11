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Soirée Chanson Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

mardi 13 octobre 2026 · Salle de spectacle Eden · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle de spectacle Eden
Adresse
47 Boulevard Joseph Lair
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Jean-d’Angély

Soirée Chanson

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:30:00
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-10-13

Soirée conviviale pour chanter ensemble, accompagnés par des musiciens amateurs.
Sur réservation
  .

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70 

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English :

A friendly evening of singing together, accompanied by amateur musicians.
Booking required

L’événement Soirée Chanson Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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