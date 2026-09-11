Soirée Chanson Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Soirée Chanson

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:30:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Soirée conviviale pour chanter ensemble, accompagnés par des musiciens amateurs.

Sur réservation

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Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70

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English :

A friendly evening of singing together, accompanied by amateur musicians.

Booking required

L’événement Soirée Chanson Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge