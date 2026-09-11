Soirée Chanson Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély
mardi 13 octobre 2026 · Salle de spectacle Eden · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Soirée Chanson
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:30:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Soirée conviviale pour chanter ensemble, accompagnés par des musiciens amateurs.
Sur réservation
.
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70
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English :
A friendly evening of singing together, accompanied by amateur musicians.
Booking required
L’événement Soirée Chanson Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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