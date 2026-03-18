Soirée chansons d’hier et d’avant hier

La Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Laissez vous tenter par une soirée riche en souvenir. Replongez dans l’ambiance des chansons d’hier et d’avant hier.

Que ce soit entre amis ou en famille, c’est à coup sur un moment convivial et festif qui vous attend !

Laissez vous tenter par une soirée riche en souvenir. Replongez dans l’ambiance des chansons d’hier et d’avant hier.

Que ce soit entre amis ou en famille, c’est à coup sur un moment convivial et festif qui vous attend ! .

La Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 01 09 freddypavy@orange.fr

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English : Soirée chansons d’hier et d’avant hier

Let yourself be tempted by an evening rich in memories. Immerse yourself in the atmosphere of the songs of yesterday and the day before.

Whether with friends or family, it’s sure to be a convivial and festive evening!

L’événement Soirée chansons d’hier et d’avant hier Saint-Martin-de-Sanzay a été mis à jour le 2026-03-13 par Maison du Thouarsais