Soirée chansons et poésie Leser et Lampion Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Soirée chansons et poésie Leser et Lampion

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-27 23:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Venez écouter l’univers poétique et insolite du duo Leser (Gildas Leservosier, poète) et Lampion (Léo Lampion, auteur-compositeur). Restauration possible à partir de 19h. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée chansons et poésie Leser et Lampion

L’événement Soirée chansons et poésie Leser et Lampion Avranches a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts