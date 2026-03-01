Soirée chansons et poésie Leser et Lampion Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Soirée chansons et poésie Leser et Lampion Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches vendredi 27 mars 2026.
Soirée chansons et poésie Leser et Lampion
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 21:00:00
fin : 2026-03-27 23:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Venez écouter l’univers poétique et insolite du duo Leser (Gildas Leservosier, poète) et Lampion (Léo Lampion, auteur-compositeur). Restauration possible à partir de 19h. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
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English : Soirée chansons et poésie Leser et Lampion
L’événement Soirée chansons et poésie Leser et Lampion Avranches a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts