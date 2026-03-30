Soirée chant-soupe-quiz

Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez passer une soirée festive et distrayante !

Au programme

– Concours de chant apportez votre bande son sur clé USB et venez chanter ! (essais dès 17h)

– Concours de soupe apportez votre soupe dès 18h30

– Quiz FR-UK

Passage des chanteuses/eurs vers 21h (après le concours de soupe et le quiz)

Nous finirons probablement la soirée en karaoké !

Petite restauration apportez vos couverts.

Vous pouvez passer 5 minutes ou 3 heures, juste venir jeter un œil ou une oreille, participer aux concours ou faire partie du jury !! .

Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 92 54 25 cdf.mauzacgc@gmail.com

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English : Soirée chant-soupe-quiz

L’événement Soirée chant-soupe-quiz Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides