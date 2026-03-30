Soirée chant-soupe-quiz Mauzac-et-Grand-Castang
Soirée chant-soupe-quiz Mauzac-et-Grand-Castang samedi 4 avril 2026.
Soirée chant-soupe-quiz
Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez passer une soirée festive et distrayante !
Au programme
– Concours de chant apportez votre bande son sur clé USB et venez chanter ! (essais dès 17h)
– Concours de soupe apportez votre soupe dès 18h30
– Quiz FR-UK
Passage des chanteuses/eurs vers 21h (après le concours de soupe et le quiz)
Nous finirons probablement la soirée en karaoké !
Petite restauration apportez vos couverts.
Vous pouvez passer 5 minutes ou 3 heures, juste venir jeter un œil ou une oreille, participer aux concours ou faire partie du jury !! .
Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 92 54 25 cdf.mauzacgc@gmail.com
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English : Soirée chant-soupe-quiz
L’événement Soirée chant-soupe-quiz Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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