Soirée chantée [Festival Taol Kurun] Café de la place Clohars-Carnoët mardi 20 janvier 2026.

Café de la place 6 Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-01-20 20:30:00
fin : 2026-01-20 22:00:00

2026-01-20

Soirée chantée Meagan
Chant traditionnel en breton et en français ou autre langues, de préférence non accompagné, à écouter ou à reprendre… Chansons terre & mer Ton an douar et ton ar mor !   .

