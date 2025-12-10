Soirée chantée [Festival Taol Kurun] Café de la place Clohars-Carnoët

Soirée chantée [Festival Taol Kurun]

Café de la place 6 Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20 22:00:00

2026-01-20

Soirée chantée Meagan

Chant traditionnel en breton et en français ou autre langues, de préférence non accompagné, à écouter ou à reprendre… Chansons terre & mer Ton an douar et ton ar mor ! .

Café de la place 6 Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

