Soirée chantons le retour du Beaujolais nouveau rue du Ramstein Baerenthal

Soirée chantons le retour du Beaujolais nouveau

rue du Ramstein Salle Ramstein Plage Baerenthal Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Quand l’Air de Rien invite MeliMelodies … Quand le chant rencontre le Beaujolais nouveau… ça promet une soirée pleine de voix, de joie et de convivialité !

Une soirée où les voix se mêlent aux rires et au parfum du Beaujolais nouveau… à ne pas manquer la rencontre Air de Rien MeliMelodies.

Au menu coquelet et pommes de terre rissolées salades salade de fruits café gâteaux.

Sur réservation avant le 8 novembre auprès de pierreburack@gmail.com au 06 48 08 69 41 ou deweil@orange.fr au 06 86 83 58 00.Tout public

10 .

rue du Ramstein Salle Ramstein Plage Baerenthal 57230 Moselle Grand Est +33 6 86 83 58 00

English :

When l’Air de Rien invites MeliMelodies? When song meets Beaujolais nouveau? it promises to be an evening full of voices, joy and conviviality!

An evening where voices mingle with laughter and the scent of Beaujolais nouveau? don’t miss the Air de Rien MeliMelodies encounter.

On the menu: cockerel and hash browns salads fruit salad coffee cakes.

For bookings before November 8, contact pierreburack@gmail.com on 06 48 08 69 41 or deweil@orange.fr on 06 86 83 58 00.

German :

Wenn L’Air de Rien MeliMelodies einlädt? Wenn Gesang auf Beaujolais nouveau trifft? Das verspricht einen Abend voller Stimmen, Freude und Geselligkeit!

Ein Abend, an dem sich die Stimmen mit dem Lachen und dem Duft des Beaujolais nouveau vermischen… Das Treffen zwischen Air de Rien und MeliMelodies sollten Sie nicht verpassen.

Auf der Speisekarte stehen: Hähnchen und Bratkartoffeln Salate Obstsalat Kaffee Kuchen.

Reservierung bis zum 8. November bei pierreburack@gmail.com unter 06 48 08 69 41 oder deweil@orange.fr unter 06 86 83 58 00.

Italiano :

Quando l’Air de Rien invita MeliMelodies? Quando la canzone incontra il Beaujolais nouveau? si preannuncia una serata ricca di voci, gioia e convivialità!

Una serata in cui le voci si mescolano alle risate e al profumo del Beaujolais nouveau? Da non perdere all’Air de Rien MeliMelodies.

Il menu: galletto e patate arrosto insalate macedonia caffè torte.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro l’8 novembre presso pierreburack@gmail.com allo 06 48 08 69 41 o deweil@orange.fr allo 06 86 83 58 00.

Espanol :

Cuando l’Air de Rien invita a MeliMelodies? Cuando la canción se encuentra con el Beaujolais nouveau… promete ser una velada llena de voces, alegría y convivencia

Una velada en la que las voces se mezclan con las risas y el aroma del Beaujolais nouveau… no se la pierda en Air de Rien MeliMelodies.

En el menú: gallo y patatas asadas ensaladas macedonia café pasteles.

Las reservas deben hacerse antes del 8 de noviembre a pierreburack@gmail.com en el 06 48 08 69 41 o a deweil@orange.fr en el 06 86 83 58 00.

