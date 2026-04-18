Soirée chants et danses La Friche Salle évenementiel Oloron-Sainte-Marie

Soirée chants et danses

La Friche Salle évenementiel 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez assister au concert avec trois groupes de Lasseube Los Seuvetons et Los Passerons. Chants et danses au programme, buvette sur place. .

La Friche Salle évenementiel 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 00 media@radio-oloron.fr

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English : Soirée chants et danses

L’événement Soirée chants et danses Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn