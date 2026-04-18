Soirée chants et danses La Friche Salle évenementiel Oloron-Sainte-Marie
Soirée chants et danses La Friche Salle évenementiel Oloron-Sainte-Marie samedi 18 avril 2026.
Soirée chants et danses
La Friche Salle évenementiel 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez assister au concert avec trois groupes de Lasseube Los Seuvetons et Los Passerons. Chants et danses au programme, buvette sur place. .
La Friche Salle évenementiel 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 00 media@radio-oloron.fr
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English : Soirée chants et danses
L’événement Soirée chants et danses Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn