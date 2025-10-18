Soirée Chants Marins Bédée
Bédée Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Le samedi 18 octobre à 20h à la salle polyvalente de Bédée, l’association Bédée 2000 vous attend pour une soirée chants marins avec Cent Z’escales et Tapecul.
Moules frites 22€ adulte. 10€ enfant.
Sur réservation au 06 30 10 00 56. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
