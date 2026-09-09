Informations pratiques

Bédée

Soirée chants marins

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’association Bédée 2000 vous propose une soirée Chants Marins avec Vent d’Bout et Godilleurs le samedi 17 octobre à 20h à la salle polyvalente de Bédée.

Repas moules frites sur place : 24€ adultes, 10€ enfants,

Sur réservation. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 10 00 56

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English :

L’événement Soirée chants marins Bédée a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté