AGENDA · Bédée
Soirée chants marins Bédée
samedi 17 octobre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Soirée chants marins
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’association Bédée 2000 vous propose une soirée Chants Marins avec Vent d’Bout et Godilleurs le samedi 17 octobre à 20h à la salle polyvalente de Bédée.
Repas moules frites sur place : 24€ adultes, 10€ enfants,
Sur réservation. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 10 00 56
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English :
L’événement Soirée chants marins Bédée a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté
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