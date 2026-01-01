Soirée Chants Marins Salle l’Orée du Bois Herbignac
Soirée Chants Marins Salle l’Orée du Bois Herbignac samedi 24 janvier 2026.
Soirée Chants Marins
Salle l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24 23:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Concert Chants Marins pour l’association SOL HER BU. Entrée libre au chapeau .
Salle l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 85 54 06 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Chants Marins Herbignac a été mis à jour le 2026-01-06 par ADT44