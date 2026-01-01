Soirée Chants Marins Salle l’Orée du Bois Herbignac

Soirée Chants Marins

Salle l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

2026-01-24

Concert Chants Marins pour l’association SOL HER BU. Entrée libre au chapeau .

