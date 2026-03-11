Soirée charcuterie Salle polyvalente Chareil-Cintrat

Soirée charcuterie

Salle polyvalente 5 rue de l’école Chareil-Cintrat Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée charcuterie locale/chips/St Nectaire/tarte aux pommes/café offert. Buvette.

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Salle polyvalente 5 rue de l’école Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 41 54 46

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English :

Local charcuterie/chips/St Nectaire apple pie/coffee evening. Refreshment bar.

L’événement Soirée charcuterie Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Val de Sioule