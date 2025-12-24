Soirée Charlie Chaplin SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier
Soirée Charlie Chaplin SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier vendredi 16 janvier 2026.
Soirée Charlie Chaplin SOFA
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Assistez à une soirée Charlie Chaplin avec un ensemble de court-métrages burlesques pour faire rire les petits comme les grands !
Entrée libre
Food truck sur place. .
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for an evening of Charlie Chaplin, with a series of burlesque short films to make both young and old laugh!
L’événement Soirée Charlie Chaplin SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2025-12-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis