Soirée Charlie Chaplin SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Soirée Charlie Chaplin SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Assistez à une soirée Charlie Chaplin avec un ensemble de court-métrages burlesques pour faire rire les petits comme les grands !

Entrée libre

Food truck sur place. .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for an evening of Charlie Chaplin, with a series of burlesque short films to make both young and old laugh!

L’événement Soirée Charlie Chaplin SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2025-12-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis