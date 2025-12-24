Soirée Charlie Chaplin SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Soirée Charlie Chaplin SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier vendredi 16 janvier 2026.

Soirée Charlie Chaplin SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:30:00
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

Assistez à une soirée Charlie Chaplin avec un ensemble de court-métrages burlesques pour faire rire les petits comme les grands !
Entrée libre

Food truck sur place.   .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   sofa.tierslieu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for an evening of Charlie Chaplin, with a series of burlesque short films to make both young and old laugh!

L’événement Soirée Charlie Chaplin SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2025-12-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis