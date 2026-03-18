SOIRÉE CHARLOT

Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un spectacle immersif qui met en scène le sosie mondial de Charlie Chaplin. Une soirée pleine d’humour inoubliable pour petits et grands.

Quand Charlie et Anthony (Champell) ne font qu’un à un siècle d’intervalle.

Uniquement sur réservation.

Organisé par Dolce Vita Evènementiel.

Un spectacle immersif qui met en scène le sosie mondial de Charlie Chaplin.

Quand Charlie et Anthony (Champeil) ne font qu’un à un siècle d’intervalle.

Une soirée pleine d’humour inoubliable pour petits et grands.

Uniquement sur réservation.

Organisé par Dolce Vita Evènementiel. .

Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 84 15 81 78 dolcevitachambon@gmail.com

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English :

An immersive show featuring Charlie Chaplin’s world look-alike . An unforgettable evening of humor for young and old.

When Charlie and Anthony (Champell) become one a century apart.

Reservations required.

Organized by Dolce Vita Evènementiel.

L’événement SOIRÉE CHARLOT Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT Langogne