Soirée chasse – Au coeur de nos cuisines, Hvgge Place, devant Yotel, Founex

Informations pratiques

Soirée chasse – Au coeur de nos cuisines Jeudi 1 octobre, 18h30 Hvgge Place, devant Yotel District de Nyon

Prix de la soirée — Prix CHF 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00

À l’occasion de l’arrivée de l’automne, HVGGE Place vous invite à une soirée gastronomique dédiée aux saveurs de la chasse, en collaboration avec le Domaine Debluë.

Découvrez un menu spécialement imaginé pour l’occasion autour du gibier et des produits de saison, accompagné d’une sélection de vins du Domaine Debluë.

Hvgge Place, devant Yotel Chemin Ballessert 1 Founex 1297 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.sevenrooms.com/experiences/hvggeplace/soir-e-chasse-x-domaine-deblu–4912471173349376 »}, {« type »: « phone », « value »: « +41229601111 »}]

Expérience unique • Places limitées

©Nyon Région Tourisme