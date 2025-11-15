SOIRÉE CHÂTAIGNE Riols

SOIRÉE CHÂTAIGNE

Salle des fêtes Riols Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Soirée Châtaigne animée par le trio Fusion.

Les amis de Langlade vous propose une soirée châtaigne animée par le trio Fusion.

Au menu assiette de charcuterie, omelette du Somail, fromage, marron d’Olargues grillés et

vin rouge, rosé ou café (le menu est gratuit pour les moins de 10 ans). Les inscriptions doivent être faites avant le 12 novembre. .

Salle des fêtes Riols 34220 Hérault Occitanie +33 6 19 39 22 58

English :

Chestnut evening with Fusion trio.

German :

Kastanienabend, der vom Trio Fusion moderiert wird.

Italiano :

Serata a base di castagne con il trio Fusion.

Espanol :

Noche de castañas con el trío Fusion.

