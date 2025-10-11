Soirée châtaignes Baleyssagues
Soirée châtaignes Baleyssagues samedi 11 octobre 2025.
Baleyssagues Lot-et-Garonne
Soirée d’automne, jeux et châtaignes. A partir de 17h à salle des fêtes, pétanques et jeux de société. A partir de 19h, apéritif offert, auberge espagnole, dessert offert. Amenez vos couverts. .
Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 76 61
