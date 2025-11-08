SOIRÉE CHÂTAIGNES SALLE DES FÊTES Cabanac-Séguenville

SOIRÉE CHÂTAIGNES

SALLE DES FÊTES 1 Pl. de l’Eglise Cabanac-Séguenville Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Profitez de la traditionnelle Soirée Châtaignes de Cabanac-Séguenville animée par Jean-Luc et Cathy !

Le Comité des Fêtes de Cabanac-Séguenville vous invite à partager un moment chaleureux et gourmand lors de la traditionnelle Soirée Châtaignes, le samedi 8 novembre à partir de 19h30. Une soirée conviviale placée sous le signe de la bonne humeur et des saveurs d’automne, animée par le duo musical Jean-Luc & Cathy.

Au menu un délicieux punch pour bien commencer la soirée, suivi d’une soupe à l’oignon réconfortante, de saucisses grillées accompagnées de châtaignes, puis d’une croustade maison, sans oublier le vin et le café pour terminer en douceur.

Merci d’apporter vos assiettes et couverts pour profiter du repas dans une ambiance éco-responsable.

Les inscriptions sont obligatoires avant le 31 octobre auprès de Didier 06 78 54 11 44 et Emmanuelle 06 75 48 18 70. Un rendez-vous automnal incontournable pour savourer les châtaignes, danser, et partager un moment festif en toute simplicité. 8 .

SALLE DES FÊTES 1 Pl. de l’Eglise Cabanac-Séguenville 31480 Haute-Garonne Occitanie

English :

Enjoy the traditional Cabanac-Séguenville Chestnut Evening hosted by Jean-Luc and Cathy!

German :

Genießen Sie den traditionellen Kastanienabend in Cabanac-Séguenville, der von Jean-Luc und Cathy moderiert wird!

Italiano :

Godetevi la tradizionale Serata delle castagne di Cabanac-Séguenville, organizzata da Jean-Luc e Cathy!

Espanol :

Disfrute de la tradicional velada de la castaña de Cabanac-Séguenville, organizada por Jean-Luc y Cathy

