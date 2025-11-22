Soirée chataignes et quiz Salle des fêtes Tursac

Soirée chataignes et quiz

Venez vous amuser autour d’un grand quiz convivial !

Cornets de châtaignes au feu de bois.

Cidre et vin chaud.

Salle des fêtes Le bourg Tursac 24620 Dordogne

English : Soirée chataignes et quiz

Come and enjoy a great quiz!

Wood-fired chestnut cones.

Cider and mulled wine.

German : Soirée chataignes et quiz

Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei einem großen, geselligen Quiz!

Cornets de châtaignes (Kastanienhörnchen) aus dem Holzofen.

Cidre und Glühwein.

Italiano :

Venite a divertirvi con un grande e simpatico quiz!

Coni di castagne cotti a legna.

Sidro e vin brulé.

Espanol : Soirée chataignes et quiz

Ven a divertirte con un gran concurso de preguntas y respuestas

Conos de castaña al horno de leña.

Sidra y vino caliente.

