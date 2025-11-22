Soirée chataignes et quiz Salle des fêtes Tursac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle des fêtes Le bourg Tursac

Gratuit

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Venez vous amuser autour d’un grand quiz convivial !

Cornets de châtaignes au feu de bois.
Cidre et vin chaud.
Salle des fêtes Le bourg Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 

English : Soirée chataignes et quiz

Come and enjoy a great quiz!

Wood-fired chestnut cones.
Cider and mulled wine.

German : Soirée chataignes et quiz

Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei einem großen, geselligen Quiz!

Cornets de châtaignes (Kastanienhörnchen) aus dem Holzofen.
Cidre und Glühwein.

Italiano :

Venite a divertirvi con un grande e simpatico quiz!

Coni di castagne cotti a legna.
Sidro e vin brulé.

Espanol : Soirée chataignes et quiz

Ven a divertirte con un gran concurso de preguntas y respuestas

Conos de castaña al horno de leña.
Sidra y vino caliente.

