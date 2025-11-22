Soirée chataignes et quiz Salle des fêtes Tursac
Soirée chataignes et quiz Salle des fêtes Tursac samedi 22 novembre 2025.
Soirée chataignes et quiz
Salle des fêtes Le bourg Tursac Dordogne
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Venez vous amuser autour d’un grand quiz convivial !
Cornets de châtaignes au feu de bois.
Cidre et vin chaud.
Salle des fêtes Le bourg Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 04 89 34
English : Soirée chataignes et quiz
Come and enjoy a great quiz!
Wood-fired chestnut cones.
Cider and mulled wine.
German : Soirée chataignes et quiz
Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei einem großen, geselligen Quiz!
Cornets de châtaignes (Kastanienhörnchen) aus dem Holzofen.
Cidre und Glühwein.
Italiano :
Venite a divertirvi con un grande e simpatico quiz!
Coni di castagne cotti a legna.
Sidro e vin brulé.
Espanol : Soirée chataignes et quiz
Ven a divertirte con un gran concurso de preguntas y respuestas
Conos de castaña al horno de leña.
Sidra y vino caliente.
