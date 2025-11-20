SOIRÉE CHATAIGNES ET VINS NOUVEAUX Saint-Geniès-de-Varensal
SOIRÉE CHATAIGNES ET VINS NOUVEAUX Saint-Geniès-de-Varensal jeudi 20 novembre 2025.
Le Foyer Rural de Plaisance de St Geniès de Varensal organise une
SOIREE CHATAIGNES ET VINS NOUVEAUX le jeudi 20 novembre 2025 à partir de 19h30.
Animation musicale avec les Talents Locos
Au menu assiettes apéritives (charcuterie fromages) et cornet de châtaignes
Information et réservation au 04 67 23 69 04
plaisance Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04
English :
The Foyer Rural de Plaisance de St Geniès de Varensal is organizing a
SOIREE CHATAIGNES ET VINS NOUVEAUX on Thursday, November 20, 2025 from 7:30pm.
Musical entertainment with Talents Locos
On the menu: aperitif platters (charcuterie cheese) and chestnut cornet
Information and reservations on 04 67 23 69 04
German :
Das Foyer Rural de Plaisance in St Geniès de Varensal organisiert eine
SOIREE CHATAIGNES ET VINS NOUVEAUX am Donnerstag, dem 20. November 2025, ab 19.30 Uhr.
Musikalische Unterhaltung mit den Talents Locos
Auf der Speisekarte: Aperitifteller (Wurstwaren Käse) und Kastanienhörnchen
Informationen und Reservierungen unter 04 67 23 69 04
Italiano :
Il Foyer Rural de Plaisance di St Geniès de Varensal organizza una serata di
SERATA CHATAIGNES E NUOVI VINI giovedì 20 novembre 2025 dalle 19.30.
Intrattenimento musicale con i Talents Locos
Nel menu: taglieri di aperitivi (salumi e formaggi) e cornetto di castagne
Informazioni e prenotazioni al numero 04 67 23 69 04
Espanol :
El Foyer Rural de Plaisance de St Geniès de Varensal organiza un
SOIREE CHATAIGNES ET VINS NOUVEAUX el jueves 20 de noviembre de 2025 a partir de las 19h30.
Animación musical con los Talents Locos
En el menú: platos de aperitivo (embutidos y quesos) y corneta de castañas
Información y reservas en el 04 67 23 69 04
