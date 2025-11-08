Soirée châtaignes Saint-Augustin
Soirée châtaignes Saint-Augustin samedi 8 novembre 2025.
Soirée châtaignes
Salle des fêtes Saint-Augustin Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Soirée châtaignes Menu 18 € 8 € enfant 6 à 12 ans Apéritif Soupe de pain- Châtaignes Rôti de porc froid Salade Fromage Dessert Café Jus de pomme Sur réservation – .
Salle des fêtes Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 18 48
English : Soirée châtaignes
German : Soirée châtaignes
Italiano :
Espanol : Soirée châtaignes
L’événement Soirée châtaignes Saint-Augustin a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze