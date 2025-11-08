Soirée châtaignes

Salle des fêtes Saint-Augustin Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Soirée châtaignes Menu 18 € 8 € enfant 6 à 12 ans Apéritif Soupe de pain- Châtaignes Rôti de porc froid Salade Fromage Dessert Café Jus de pomme Sur réservation – .

Salle des fêtes Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 18 48

English : Soirée châtaignes

German : Soirée châtaignes

Italiano :

Espanol : Soirée châtaignes

L’événement Soirée châtaignes Saint-Augustin a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze