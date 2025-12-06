Soirée Chausse tes rollers pour le téléthon Halle des Granges Caen

Soirée Chausse tes rollers pour le téléthon

Halle des Granges 15 rue du Carel Caen Calvados

Début : 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Amoureux des patins à roulettes ou des rollers ? Venez en famille, entre amis ou seul profiter de cette soirée sur vos rollers ou patins à roulettes !

Nous vous accueillerons à la Halle des Granges de Caen de 19h30 à 22h. L’entrée dans la salle sera possible de 19h30 à 20h30.

Soirée en musique, animations et jeux sur les roulettes.

Le droit d’entrée à la soirée se fait grâce à un don libre au profit de l’AFM TÉLÉTHON.

Un espace restauration sera présent tout au long de la soirée avec gâteaux, crêpes et boissons en vente. Le bénéfice de la recette sera reversé pour la recherche.

Venez avec votre équipement (protections recommandées). Il n’y a pas de prêt de matériel possible sur place.

N’hésitez pas à partager l’information autour de vous, nous vous attendons nombreux pour cette belle cause que le club soutient depuis sa création ! .

Halle des Granges 15 rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie contact@toucaenroller.fr

English : Soirée Chausse tes rollers pour le téléthon

Do you love roller skates or rollerblades? Come along with your family, friends or on your own and enjoy the evening on your rollers or roller skates!

