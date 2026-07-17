Soirée chauve-souris à St-Cyr-de-Valorges, Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Cyr-de-Valorges

Informations pratiques

Soirée chauve-souris à St-Cyr-de-Valorges Samedi 19 septembre, 19h00 Saint-Cyr-de-Valorges Loire

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

« Vampires ? Qui s’accrochent dans les cheveux ? Mais est-ce vraiment le cas ? Profitez de cette soirée pour découvrir les chauves-souris de manière rigolote et mettre à plat nos idées reçues avant de partir les observer en sortie de gîte ou en chasse à St Cyr-de-Valorges !

Dès 6 ans, enfants accompagnés.

Une animation organisée dans le cadre de notre partenariat avec la Communauté de communes Forez Est – en charge du site Natura 2000 « Site à chiroptères des Monts du matin ».

Lieu de RDV exact précisé après inscription.

Saint-Cyr-de-Valorges Saint-Cyr-de-Valorges Saint-Cyr-de-Valorges 42114 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/agenda/soiree-chauve-souris-a-st-cyr-de-valorges/ »}]

Découvrez les idées reçues sur les chauves-souris, bien éloignées de la réalité.

Petit rhinolophe © Nicolas Lorenzini